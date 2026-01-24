美男美女の裏の顔は？本性を出すのはどちらが先か…ラストに心撃ち抜かれる20万いいねの胸キュン漫画【作者に聞く】
Amazonレビュー星4.9という驚異的な高評価を得る、漫画家卯月ココ(@uzcoco_66)さんの「恋せよまやかし天使ども」を紹介しよう。月刊「デザート」(講談社)で連載する本作は、いわゆる美男美女が主人公の王道の少女漫画だが、人の表の顔と本性の二面性をテーマに描いており、Xに投稿された第1話は20万いいね(2026年1月20日時点)を獲得し、多くの人の心を撃ち抜いている。
本作「恋せよまやかし天使ども」は学園モノで、互いに裏の顔があるという騙し合いのラブコメである。本作を描いたきっかけについて、作者の卯月ココさんは「ギャップがあるキャラが好きなので、キャラクターを考えているときにどうしても些細なギャップが生まれてしまうなと思い、それならばいっそのこと“ギャップそのものをメインにしたキャラ・お話にしよう”と思ったのがきっかけです」と教えてくれた。
続きが気になるところで終わった本作1話は「読者のみなさまに、最後の最後でおとぎと共に一刻の裏の顔に驚いて刺さってもらえたらうれしいなと思ったので、一刻が本性を出すシーンは、駅のアナウンスとリンクさせて印象に残ってもらえるように心掛けて描きました」と卯月さんのこだわりを明かす。
卯月さんのギャップに対する意識として「こだわりかはわかりませんが、ひとつの『ギャップ萌え』を深堀りしていくのが結構好きです」と語り、「例えば、そのキャラの過去にどんなことがあってそのギャップが生まれるようになったのか、どのギャップとどのギャップが掛け合わさったら破壊力が増すかなど、ギャップって無限にあると思うので、好きなギャップを掛け算していくのってすごく楽しいし、キャラ作りにも役立つ気がします」とギャップに無限の可能性を感じているようだ。また、本作主人公2人の裏表の描き分けについては「特に表情は、パッと見て今どっちかがわかるように気をつけて描いてます。仕草なども表と裏で変化をつけたりしています」と更なるこだわりを語る。
美男美女が互いに猫をかぶり織り成す学園ラブコメ！ぜひ読んでみて。
