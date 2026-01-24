サンドウィッチマンが２４日までに配信された関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」に出演し、モデルで俳優の菜々緒（３７）の旺盛な食欲について話した。

関根から「怖かった芸能人はいますか」と聞かれ、伊達みきおは「怖いというか、この人すごいなと思ったのは菜々緒ちゃん」と返答した。関根は「ＡＩみたいなスタイルだよね」と抜群のプロポーションをたたえた。伊達は「そうそう」と応じ、「こんなんですよ、お腹周り」と両手の指を曲げて楕円状の形を作った。指は届かないものの、菜々緒のウエストが相当に細いことを表した。

伊達は「いろんなお店でご飯を食べながら山とかを歩く番組があるんです。菜々緒ちゃんが来てくれて。あんなにスタイリッシュな子なんですけど、普通に焼き肉定食とかばっかり頼むんです。とんかつ定食とか。３、４件ご飯を食べに行くんですけど、全部ペロッて食べるんです」と菜々緒の旺盛な食欲を明かすと関根は「ええ！あの体で」と驚いた。

さらに伊達は「ちょっと小汚い定食屋さんに入っても、まったく嫌な感じもせずに。『普段からこういうとこで食べてますけど』みたいな」と菜々緒の気取らない様子を話した。食べっぷりについて「ご飯粒ひとつ残さず、全部完食するんです」と明かし、それでも菜々緒のウエストは変わらず細いままであることも付け加えた。

関根は「すごいね」と驚嘆。伊達は「途中でソフトクリーム食べたり」と菜々緒がデザートも食べることを伝えた。

富澤が「怖かったのは、ロケ中にカエルがいて蛇が丸飲みしてたんです。菜々緒ちゃんはずっとそれを見ていた」と気持ち悪く感じることもなく、頰づえをついてじっと見入っていたことを思い出したように話した。

伊達は「菜々緒ちゃんはいい子です」と断言。関根も「性格もさっぱりしてるよね」と応じ、「さっぱりしてます」と伊達は答えていた。