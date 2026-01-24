ドジャース入りしたカイル・タッカー外野手（２８）が本当はブルージェイズ入りを希望していたという情報が２３日（日本時間２４日）、米メディアで報じられた。

情報源はメジャー通算１１４７試合に出場したウィット・メリフィールド氏（３６）。ブルージェイズＯＢでもある同氏はポッドキャスト番組「６ｉｘ Ｉｎｎｉｎｇ

Ｓｔｒｅｔｃｈ」に出演し「カイルのことはよく知らないが、彼の陣営のことはよく知っている」と前置きした上で「結局それは実現しなかったが、彼の代理人から『カイルがトロントに行きたいと言い出した』とメールが届いた」と告白した。

さらに「ブルージェイズは彼に１０年契約で３億５０００万ドル（約５４３億円）を提示し、最終的にその金額になった。カイルの市場状況や比較対象を考えると、ブルージェイズはもう少し高い金額が必要だと感じていた。だが、トロントは年間３５００万ドル以上の契約に応じなかったのだ。トロントは彼の価値を１０年契約で年間３５００万ドルと考えていた。これは非常に魅力的なオファーだが、ドジャースが来て年間６０００万ドル（約９３億円）を提示してきた。断るのは難しい」とマネーゲームの舞台裏を明かした。

結局、タッカーは年平均６０００万ドルとなる４年総額２億４０００万ドル（約３７２億円）のメガ契約でドジャースと契約。同氏はドジャースについて「この組織はトップからトップまで一流だ。このチームが街のファンに素晴らしいものを提供し、優勝を目指す姿は素晴らしいよ」と持ち上げることも忘れなかった。

この猖熟瓩惑般罎鮓討咫∧謄瓮妊ア「クラッチ・ポインツ」は「カイル・タッカーはドジャースと契約する前にブルージェイズへの移籍を希望していたが、ドジャースが提示した年俸６０００万ドルの契約が流れを変えた」と札束攻勢が勝負の決め手となったと指摘した。