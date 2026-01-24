スタッドテイルの症状

猫のスタッドテイルは、しっぽの付け根にある皮脂腺の働きが過剰になることで起こる皮膚トラブル。初期段階では、しっぽの根元を中心に毛が脂っぽくなり、触るとベタつきを感じるようになります。

皮脂が多く分泌されることで毛が絡まりやすくなり、フケが目立ったり、毛の色が黄ばんだり黒ずんで見えたりすることもあります。また、古い油のような独特のにおいが出るのも特徴のひとつです。

スタッドテイルの原因

猫のスタッドテイルの原因としてまず挙げられるのが、尾腺からの皮脂分泌の増加です。皮脂が多くなることで毛が脂っぽくなり、ワックス状の汚れが付着しやすくなります。

加齢などにより自分で十分に毛づくろいができない猫や、ケージ生活などで動きが制限されている猫では、症状が進行しやすくなります。加えて、皮膚が角化しやすい体質など、遺伝的な要素が発症に関与している可能性もあります。

男性ホルモンの影響が大きいとされているので去勢していないオス猫に多い傾向がありますが、メスや去勢・避妊手術を受けた猫でも発症することがあります。

スタッドテイルを放置してはいけない理由

スタッドテイルが進行すると、皮膚に炎症が起こり、赤く腫れて表面がでこぼこしてくる場合があります。この状態になるとかゆみや痛みを伴うことが多く、猫がしっぽを頻繁に舐めたり噛んだりする行動が見られるようになります。

その結果、毛が抜けたり皮膚がただれたりし、さらに悪化すると細菌感染を起こしてジュクジュクした分泌物や膿が出ることも。症状はしっぽの付け根に限らず、腰からしっぽにかけて広がるケースもあるため、ベタつきや皮膚の変化に気づいたら早めに状態を確認することが大切です。

スタッドテイルの治療法

猫のスタッドテイルの治療では、まず患部を清潔な状態に保つことが基本となります。しっぽの付け根周辺の毛を短く整え、皮脂や汚れを落としやすくすることで、症状の悪化を防ぎやすくなります。

猫用の薬用シャンプーや専用の洗浄剤を使って余分な皮脂を洗い流し、必要に応じて消毒を行うことも大切です。

細菌感染が起きている場合には、抗生物質の飲み薬や塗り薬が処方されることもあります。また、炎症や腫れが強いときには、症状を抑える目的でステロイド剤が使われるケースも。さらに、未去勢のオス猫では、ホルモンの影響を軽減するために去勢手術が治療や再発予防の一環として検討されることがあります。

スタッドテイルは再発しやすい皮膚トラブルのため、治療後も日常的なケアが欠かせません。こまめなブラッシングや部分的な洗浄を続け、皮脂の状態を管理していくことが重要なポイントになります。

スタッドテイルの予防法

スタッドテイルの予防の基本は、しっぽ周りを清潔に保つこと。毎日のブラッシングによって余分な皮脂や汚れを取り除き、毛が絡まって毛玉になるのを防ぐことが効果的です。毛玉は皮膚トラブルの原因になりやすいため、見つけたら早めにカットしましょう。

皮脂が多い場合は、月に一度を目安に猫用の薬用シャンプーでしっぽ周辺を部分的に洗うのも選択肢のひとつ。シャンプーが難しい場合は、ペット用の拭き取りシートなどで代用してもよいでしょう。

生活環境の見直しも欠かせません。適度な運動を取り入れ、肥満を防ぐことも、スタッドテイルのリスクを下げるポイントのひとつです。

まとめ

スタッドテイルは、放置すると炎症や感染へと進行する可能性があります。初期のベタつきやにおいの段階で気づき、早めに対処することが悪化を防ぐ鍵。しっぽ周りの状態をこまめに観察し、皮膚や被毛の変化を見逃さないことが、愛猫の健康を守る第一歩です。

気になる症状が見られた場合は自己判断せず、早めに動物病院へ相談するようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)