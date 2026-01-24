◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル、良）

“冬コク”の開幕週を彩る古馬の牝馬限定重賞が行われ、１番人気に支持されたクリストフ・ルメール騎手騎乗のジョスラン（４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が重賞初制覇を飾った。

クリストフ・ルメール騎手は１１年から１６年連続の重賞勝利。また、小倉での重賞初Ｖで史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇も成し遂げた。勝ち時計は１分５８秒１で昨年にシンティレーション、フェアエールング（同着）がマークした１分５８秒４を更新するレースレコードとなった。

同馬は２１年有馬記念などＧ１・３勝をマークしたエフフォーリアの全妹という良血。紫苑Ｓで２着、秋華賞４着とＧ１などでも上位争いしてきた地力を示した。

２着は８番人気のボンドガール（丹内祐次騎手）、３着には２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（ジョスラン＝１着）「ベリーベリーハッピー。（全１０場重賞制覇は）すごくうれしいですね。小倉競馬場で重賞のコンプリートできて良かった。（紫苑Ｓ以来のコンビ）絶対、重賞（クラス）の馬だと思っていました。前々走で乗った時は優勝惜しかったですが、次のＧ１でも４着によく頑張りました。今日はこういうメンバーで大きなチャンスだと思っていたので自信を持って乗りました。直線ではすごくいい脚を使ってくれました。ギリギリセーフでしたけど、勝つことができて良かった。寒いなか競馬場に見に来てくれてありがとうございます。また小倉競馬場に来たら応援してください」

鹿戸調教師（ジョスラン＝１着）「イレ込みの激しい馬なので、今回はノーザンファームしがらき経由で小倉に直接入厩させました。ちょっとイレ込んでいましたが、そういうのも良かったのかなと。５４キロのハンデも恵まれましたし、ルメールも完璧に乗ってくれました。もともと楽しみな血統で期待されていたんですが、なかなか大きいところを取れなくて。これで賞金を加算して、のんびりと使えると思うので、もうひとつ上を狙ってみたいと思っています」