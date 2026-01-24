THE RAMPAGE陣（31）が24日、都内で「LIVE IN THEATER BATTLE OF TOKYO −うつくしき嘘−」（平沼紀久監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

過去4度開催したライブイベント「BATTLE OF TOKYO」から楽曲とミュージックビデオを再編集し、映像作品化。「自分たちも今までやったことがないエンタメを。LDHならではの企画を届けていくので楽しみにしていただけたら」と呼びかけた。

この日は「14日に颯太がすごくかましていたと聞いた」と、14日に行われた同作の完成披露舞台あいさつでFANTASTICS中島颯太（26）の発言が多数ネット記事になっていたことに対抗心を燃やし、「今日もバトルやと思っていますからね。今日終わった後に僕じゃなくて颯太の記事ばっかりだったら嫌だな」と“トークバトル”を展開した。

同作がどんな作品か問われると、中島はひと言で「二面性。普段の自分のライブと『BATTLE OF TOKYO』では全然世界観が違うので」と表現すると、陣も負けじと「三面性。アーティストとしてのTHE RAMPAGE陣、『BATTLE OF TOKYO』のGOEMON（役名）。そして坂本陣（本名）。ここが隣り合うことで初めて成立する作品なんですね」とドヤ顔で返し、笑いを誘っていた。