歌手でタレントの森口博子が23日に自身のアメブロを更新。翌日に控えたデビュー40周年アニバーサリーツアーのファイナル公演への想いをつづった。

【映像】森口博子「が、頑張りました」スタイル際立つ衣装を披露

この日、森口は「美しい仕上がりに大満足！」というタイトルでブログを更新。「40周年アニバーサリーツアーグッズの1つ」としてカレンダーを紹介し「資生堂『椿』にプレゼンしたいくらい、ビューティーフォーな写真の仕上がり（笑）とっても気に入ってます」（原文ママ）と満足げにつづった。

続けて更新したブログでは「5才の頃の自分に伝えてあげたい」と切り出し「明日は、歌手デビュー40周年アニバーサリーツアーファイナルだよ」と報告。「奇跡の巡り逢いを果たしたファンのみんなと、共に戦ってきたスタッフ、メンバー、家族、大切な人達と最高の瞬間を迎えるんだよって」と感慨深げに述べた。

最後に、ファンへ向けて「国際フォーラムに来てくれるみんな、40周年思い残すことなく駆け抜けようね」と呼びかけ、感極まった様子で「ヤバい。ウルウルしちゃう」と心境を明かした。