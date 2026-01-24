新婚旅行先で関係が悪化…20代夫婦が“帰国の翌日”に離婚するまで――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年7月13日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
昔よりはハードルが低くなった世界一周。現在はLCC（格安航空会社）だけを乗り継いで旅することも可能で、これとは別にセットになった世界一周航空券というのも発売されている。
そのため、仕事を辞めて世界一周の旅に出る日本人も多く、なかには新婚旅行を兼ねて旅に出るカップルも。28歳のとき、1歳下の女性と結婚した加藤佳文さん（仮名・36歳）は、交際中の数年間に旅費を貯めて準備していたとか。そして、結婚のタイミングで2人とも勤めていた会社を退職。一緒に暮らすことなく旅に出発する。
◆4か月目から急激に関係悪化
「最初はシンガポールに向かい、約1か月半かけて東南アジアを周遊。そこからネパール、インドを経て、エジプト、トルコなどを経て、7か月目でヨーロッパに入りました。でも、この時点で彼女との関係はかなり悪化していました……」
実は、彼女は喜怒哀楽がはっきりしたタイプ。そこに魅力を感じていたが世界一周に出て4か月目が過ぎたあたりから不機嫌な態度を取ることが増え、些細なことで言い争いになることも。以前ならすぐに仲直りできたが彼女から歩み寄りの姿勢が見られず、関係がギクシャクしたまま旅を続けていたそうだ。
「私に非があるなら直そうと思い、何度も話し合おうともしました。けど、彼女は『別に悪いところがあるとかそういうのじゃない』って。じゃあ、何でそんな態度を取るんだと聞いても教えてくれなかった。旅行中ですからほかの男がいるわけでもないし、ただただ困惑していました」
◆旅行中なのに同じ部屋に泊まらず別居状態？
次第に彼女は現地で別行動を取るようになり、最後の3週間はホテルの部屋も別々。もはや夫婦とは呼べない状態だった。
「いい加減、旅を中止することも考えました。ちょうどドイツのフランクフルトに滞在していた時、彼女に『ここで終わりにしようか？』と話を切り出しました。向こうも同じ気持ちだったのか即答で同意してくれましたが問題はこの後。今後も夫婦として生活する意思があるのかを尋ねると、『正直、リセットしたいと思ってる』って。ただ、それまでのことがあったので驚きは一切ありませんでした」
◆目的が「結婚ではなく世界一周」だった？
彼女は「悪いのはすべて自分」と理由をなかなか明かさなかったが、納得しない加藤さん何度も尋ねると「旅を続ける中で小さなイライラが積み重なった。一時的なものかと思ったけど、一緒にいたくない気持ちが膨らむ一方だった」と告白。普段と違って淡々と話す姿に、完全に修復不可能だと感じてしまったという。
「彼女の理由には今でも納得してませんが、それまでの経緯があったし、私もこれ以上は関係修復の努力をしようって気になれませんでした。たぶん籍を入れても彼氏・彼女関係のままで本当の意味での夫婦になれてなかったんでしょう。一番の目的が結婚ではなく世界一周にすり替わっていたことも大きかったと思います」
◆帰国した翌日に離婚届を…
この時の話し合いで2人は日本に戻ってから離婚すること、財産分与や慰藉料は発生しないことで合意。加藤さんはこの5日後、彼女はさらに一週間後、それぞれ別の飛行機で帰国する。
「離婚を決めてからは彼女も吹っ切れたんでしょうね。最後の数日間は一緒に過ごしたんですけど、それまでの険悪な雰囲気がウソのように楽しかったです。だから、私は未練が出てきたし、ひょっとしたら撤回のチャンスもあるかなと思ったけど、帰国前日と彼女の帰国後に改めて確認すると、離婚の意思は固かった。それで彼女の帰国の翌日、2人で離婚届を出しに行きました」
