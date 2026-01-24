二刀流・大谷翔平がもたらす“致命的弊害”？3年前の秘密兵器「ヌートバー不在」が痛すぎるワケ
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が近づいてきた。下馬評では日本、アメリカ、ドミニカ共和国の3強といわれているが、全20チームが優勝をかけて3月5日から約2週間にわたって覇権を争う。
各チームの登録メンバーは30人まで。井端弘和監督率いる侍ジャパンの陣容も徐々に固まりつつある。
◆残る11枠は1月中に決着へ
昨年12月に大谷翔平ら8人の代表入りが先行発表され、今月16日に新たに11人がメンバーに加わった。2月6日には、全チームの最終メンバーが公式に発表されるため、残る11人も今月末をメドに明らかになるだろう。
現時点で侍ジャパンのメンバーに入っているメジャー組は、大谷のほか菊池雄星、松井裕樹、菅野智之の4人。このうち菅野はオリオールズからFAとなっており、去就は未定のままだ。一部報道では、古巣の巨人へ復帰する可能性も取り沙汰されているが、WBCの期間中に新天地が見つかる可能性もあるだろう。
侍ジャパンの強みはやはり、メジャー組を中心とした層の厚い投手陣だ。特に大きいのが、今季でメジャー8年目となる菊池の存在だろう。日米通算121勝を誇る左腕は、これまでなぜかWBCとは縁がなかったが、過去7シーズンにわたって大きな故障もなくメジャーの強打者と対峙してきた経験値は何とも心強い。
◆勝敗を分けるのは「リリーフ左腕」？
ただWBCではラウンドごとに球数制限が適用される。そのため先発投手がどれだけ好投していても、4〜5回から継投策に入らざるを得ない場面も出てくるだろう。
当然、そのあとを投げるリリーフ陣がカギを握ることになるが、松井に次ぐ左腕がもう2枚は欲しいところ。残り11枠の候補には、今永昇太や宮城大弥、曽谷龍平らサウスポーの名前も挙がっているが、いずれも本職は先発。井端監督からサプライズ発表があるとすれば、リリーフ左腕になるのではないだろうか。
一方の野手陣はどうか。二刀流・大谷以外は今のところ、NPB組で占められている。源田壮亮、牧秀悟、牧原大成、近藤健介、周東佑京は3年前の前回大会に続いての招集。他には阪神から佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎の3人、さらに若月健矢が坂本と並ぶ正捕手候補としてWBCに初めて選出されている。
◆初WBC捕手陣にのしかかる重責
野手陣に一抹の不安があるとすれば、その捕手と外野手ということになりそうだ。
“扇の要”と呼ばれる重要なポジションを任される坂本と若月の2人だが、先述したようにどちらもWBCには初めての参戦。第3の捕手として経験豊富な中村悠平が選ばれる可能性もあるが、おそらく坂本が正捕手の最有力候補ということになりそう。
坂本は昨季、プロ10年目にして初めて正捕手の座をつかんだ苦労人だ。打撃面には不安を残すが、司令塔としてリードには定評がある。昨秋に行われた韓国との強化試合では、本番で適用されるピッチクロックとピッチコムも経験。短い投球間隔に苦しんだようだが、自ら“パワプロ風”の球種設定を発案するなど、対策に余念がなかった。
◆外野守備は連覇への最大の不安材料に
むしろ捕手陣以上に不安を抱えているのが、外野陣かもしれない。
今のところ、近藤、周東、森下の3人がメンバー入りしており、これに鈴木誠也と吉田正尚のメジャー組が加わるとみられる。実績を考えれば、近藤、鈴木、吉田の先発が濃厚だが、そうなるとポジション問題が発生する。
近藤と吉田は昨季、それぞれのチームで主に指名打者（DH）を務めており、守備範囲には大きな不安が付きまとう。しかも、そのDHにはチームの要を担う大谷がいるため、2人の打撃を生かすためにも守備に就くことが求められる。
おそらく近藤と吉田の2人が両翼に入り、鈴木がセンターを務めることになるとみられるが、鈴木にとってもセンターは本職ではないポジション。広島時代は名手のイメージもあるが、メジャーでは“守備失格”の烙印を押されるほど。3人の打力と引き換えに、外野の守備は大きな不安を抱えることになるだろう。
各チームの登録メンバーは30人まで。井端弘和監督率いる侍ジャパンの陣容も徐々に固まりつつある。
◆残る11枠は1月中に決着へ
昨年12月に大谷翔平ら8人の代表入りが先行発表され、今月16日に新たに11人がメンバーに加わった。2月6日には、全チームの最終メンバーが公式に発表されるため、残る11人も今月末をメドに明らかになるだろう。
現時点で侍ジャパンのメンバーに入っているメジャー組は、大谷のほか菊池雄星、松井裕樹、菅野智之の4人。このうち菅野はオリオールズからFAとなっており、去就は未定のままだ。一部報道では、古巣の巨人へ復帰する可能性も取り沙汰されているが、WBCの期間中に新天地が見つかる可能性もあるだろう。
◆勝敗を分けるのは「リリーフ左腕」？
ただWBCではラウンドごとに球数制限が適用される。そのため先発投手がどれだけ好投していても、4〜5回から継投策に入らざるを得ない場面も出てくるだろう。
当然、そのあとを投げるリリーフ陣がカギを握ることになるが、松井に次ぐ左腕がもう2枚は欲しいところ。残り11枠の候補には、今永昇太や宮城大弥、曽谷龍平らサウスポーの名前も挙がっているが、いずれも本職は先発。井端監督からサプライズ発表があるとすれば、リリーフ左腕になるのではないだろうか。
一方の野手陣はどうか。二刀流・大谷以外は今のところ、NPB組で占められている。源田壮亮、牧秀悟、牧原大成、近藤健介、周東佑京は3年前の前回大会に続いての招集。他には阪神から佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎の3人、さらに若月健矢が坂本と並ぶ正捕手候補としてWBCに初めて選出されている。
◆初WBC捕手陣にのしかかる重責
野手陣に一抹の不安があるとすれば、その捕手と外野手ということになりそうだ。
“扇の要”と呼ばれる重要なポジションを任される坂本と若月の2人だが、先述したようにどちらもWBCには初めての参戦。第3の捕手として経験豊富な中村悠平が選ばれる可能性もあるが、おそらく坂本が正捕手の最有力候補ということになりそう。
坂本は昨季、プロ10年目にして初めて正捕手の座をつかんだ苦労人だ。打撃面には不安を残すが、司令塔としてリードには定評がある。昨秋に行われた韓国との強化試合では、本番で適用されるピッチクロックとピッチコムも経験。短い投球間隔に苦しんだようだが、自ら“パワプロ風”の球種設定を発案するなど、対策に余念がなかった。
◆外野守備は連覇への最大の不安材料に
むしろ捕手陣以上に不安を抱えているのが、外野陣かもしれない。
今のところ、近藤、周東、森下の3人がメンバー入りしており、これに鈴木誠也と吉田正尚のメジャー組が加わるとみられる。実績を考えれば、近藤、鈴木、吉田の先発が濃厚だが、そうなるとポジション問題が発生する。
近藤と吉田は昨季、それぞれのチームで主に指名打者（DH）を務めており、守備範囲には大きな不安が付きまとう。しかも、そのDHにはチームの要を担う大谷がいるため、2人の打撃を生かすためにも守備に就くことが求められる。
おそらく近藤と吉田の2人が両翼に入り、鈴木がセンターを務めることになるとみられるが、鈴木にとってもセンターは本職ではないポジション。広島時代は名手のイメージもあるが、メジャーでは“守備失格”の烙印を押されるほど。3人の打力と引き換えに、外野の守備は大きな不安を抱えることになるだろう。