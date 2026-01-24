お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが、長男夫婦ともんじゃ焼きを楽しんだ様子をアップした。

２４日に自身のインスタグラムを更新し「東京に行っても時間が合えば、長男と嫁と食事します」という。「今回配信のＹｏｕＴｕｂｅ『モモコ新聞』は、月島のもんじゃ焼き屋さんで、プライベート相方のえみちゃんと息子夫婦との家族トークです。是非、ご覧ください」と呼びかけた。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは「モモコと長男とお嫁さんとリアル家族トーク」と題した動画をアップ。長男夫婦と友人を連れて、月島のもんじゃ焼き店を訪れた様子を撮影した。

モモコは１９９２年に一般男性と結婚。９５年に長男・仁一郎さん、９９年に次男、２００２年に長女を出産している。２５年６月にモモコは「長男仁一郎が入籍しました」と報告。長男の妻もたびたびモモコのＳＮＳに登場し、美人ぶりが毎回話題に。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのコメント欄には「仁君のお嫁さん芸能人並みに可愛いですね」という声が。また「モモコさんのような義母様いたら楽しそう」「仁さんご夫婦と一緒にご飯いいね」と仲の良さにほっこりしていた。