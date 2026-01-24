元日向坂４６で俳優の齊藤京子が２４日、大阪市内で主演映画「恋愛裁判」の公開記念舞台あいさつに登場した。

齊藤演じるグループ内でセンターを務めるアイドルが、恋愛禁止のルールを破ったことで裁判にかけられる物語。自身もアイドルとして活動していただけに「（役の）山岡真衣を演じることで、アイドルファンの方々にどう思われるのか、ということがすごくあった。葛藤がありました」と、率直な思いを口に。脚本やキャラクターの魅力に惹かれたこともあり「私も覚悟を持ってオーディションを受けました」と、明かした。

役作りに関しても「齊藤京子にならないように」とこだわりを語る。「いつもの髪形をすれば完全にアイドルになるのはわかっているんですけど、今までのグループや、『アイドル齊藤京子』を連想されたくない。今までやってこなかった髪形や、初めて髪の毛を染めたりして」と、アイドル役でありながら過去の自分とは一線を画したという。

作品を見たファンからメッセージをもらうことも増えたが「ポジティブなコメントがすごく多くて」と喜んだ齊藤。その要因を「それは“きょんこ”（アイドル時代のあだ名）として見ずにいられるからじゃないのかな」と、分析していた。