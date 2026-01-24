歌手アグネス・チャンが、24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。子どもたちからの質問に対する対応を明かした。

3人の息子が、米カリフォルニア州にある世界大学ランキングTOP3常連校のスタンフォード大を卒業しているアグネスは、子どもからの質問に対し「私も答え分からない時ありますよね。子どもは質問しにきて『なんで空は青いの？』で、私はどんなに忙しくても『ちょっと待って』って言わないタイプなの。それが1つの自分に課したルール。ご飯作ってても火止めるんですよ。そして『よく聞いてくれたね！』って、まず言うんです」と明かした。

そして「どんなレベルの質問ですか？」と聞かれると、「どんな質問でもいいの。変な質問、聞くんですよ。『なんで海はしょっぱいの？』知らないんですよ、私。神様ではないのでホントに分からない。それでも『よく聞いてくれたわね！ ママも知らない。でも良い質問だよ』って言って、一緒に調べる」と語った。

「料理はどうする？」の疑問には「お料理はもう…、チンジャオロースはもう…ぺちゃ〜」と明かし、「質問してくるっていうのは好奇心があるからね。で、それを『ダメだ』とか、『うるさい』とか言うと、『質問しちゃいけないんだ』」と説明した。

すると庄司智春が「ミキティさんは『今、ママ、何やってると思う？ 今見て！あなた達のご飯作ってる！』」と暴露。妻の藤本美貴は「できるだけママのことほっといて」と続けた。

そして「お料理が止まった後に自分がイライラしないのかなって」「回らなくなる…」の声が上がると、「最初は本当につらかった。こんなに一生懸命千切りにしたやつが…。幸い、子どもたちはママが作ると、それが普通だと思うから大丈夫です」と打ち明けた。