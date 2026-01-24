【小倉牝馬S】ジョスランが人気に応えて重賞初制覇…ルメール騎手はJRA全10場重賞制覇達成

1月24日、小倉競馬場で行われた11R・小倉牝馬ステークス（G3・4歳上オープン牝・ハンデ・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ジョスラン（牝4・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。アタマ差の2着に8番人気のボンドガール（牝5・美浦・手塚貴久）、3着に2番人気のココナッツブラウン（牝6・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:58.1（良）。

C.ルメール騎乗の1番人気、ジョスランが嬉しい重賞初制覇を飾り、同騎手はJRA全10場での重賞制覇という快挙を達成した。レースでは直線半ばで先頭に立つと、後続の強襲をわずかに凌いでゴール。名手の確かな判断と手綱さばきが光る勝利だった。一方、2着に入ったボンドガールはこれで重賞7度目の2着。あと一歩及ばず、今回もタイトルには手が届かなかった。

ジョスラン 6戦3勝

（牝4・美浦・鹿戸雄一）

父：エピファネイア

母：ケイティーズハート

母父：ハーツクライ

馬主：吉田和美

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ジョスラン C.ルメール

2着 ボンドガール 丹内祐次

3着 ココナッツブラウン 北村友一

4着 テレサ 松山弘平

5着 フレミングフープ 杉原誠人

6着 インヴォーグ 松若風馬

7着 パレハ 鮫島克駿

8着 アレナリア 松本大輝

9着 クリノメイ 酒井学

10着 フィールシンパシー 横山琉人

11着 ウインエーデル 西塚洸二

12着 アンリーロード 富田暁

13着 ブラウンラチェット 武藤雅

14着 エリカヴィータ 小沢大仁

15着 レディーヴァリュー 団野大成

16着 クリスマスパレード 石川裕紀人

17着 パルクリチュード 田山旺佑

18着 タクシンイメル 高倉稜