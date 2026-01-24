ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が、24日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、ユニットに加入したいきさつを明かした。

92年に「trf」として結成され、小室哲哉のプロデュースで93年、メジャーデビュー。2枚目シングル「EZ DO DANCE」が大ヒットし、デジタル音を駆使した疾走感のあるダンスミュージックで一世を風靡（ふうび）した。その後は「survival dAnce」「BOY MEETS GIRL」など数々のミリオンヒットを飛ばした。

加入のきっかけは、小室との出会いだった。横浜で小室がプロデュースする音楽イベントを開催する際、会場で働いていた後輩DJから「“やりませんか？”ってことを言われて」と誘われたという。そのため、「だから僕は小室さんから誘われてないんですよ」と明かした。

当時のKOOは、風営法の改正を機に、クラブのDJを解雇され、肉体労働などで生計を立てていたころだった。「わらをつかみたい状況じゃないですか。やるよって言って、小室哲哉さんが全部そこをプロデュースするので、ごあいさつに行って」。スタジオにいた小室の繊細なオーラに衝撃を受け、そこから日参の“小室詣で”が始まったという。

「そこから毎日通いました。何もしないんだけど、小室さんのそばにいたいと」。妻にも相談したところ、「だったら、もうあなたの好きなようにやるのが一番だから」と快諾。半年間、ひたすら小室の元に通ったことを明かした。

「途中から、僕が制作をやっていたというのも小室さんが知っててくれていて。“ラップできるんだったらやってみてよ”って言われて。“Do dance！Get the rave！”ってやってみたら、“いけそうだね”ということで、trfに参加っていう感じです」

「NON STYLE」石田明からは「今のところ、言い方は悪いけどストーカーみたいな。好きすぎてずっとおるという」と、いじり気味な感想が。すると、KOOは小室から受けた金言を明かした。

「“あの時、毎日いたわけじゃないですか。あの子、何なの？と思わないの？”って聞いたんですよ。そしたら、“やる気とか根性とかって大切だと思うんだよね”って。30年たって、そういうことを思ってくれたんだって思って。そういうところはありがたいですよね」

TRFはメンバーの変遷の後、現在の5人編成になった。「ボーカルのYUKIとダンサーのSAMたちは、ちゃんと小室さんから“TRFというユニットをやらないか？”ってちゃんと言われてる」。一方で「（自分は）“TRFやらない？”って、言われてないですよ」とぶっちゃけ、「だから“いる”って感じです。TRFに」と笑わせていた。