俳優の大沢たかおさんが自身のインスタグラムで、散歩の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 大沢たかお 】雪山をバックに散歩





大沢さんは白のビーニーを深くかぶり、ボアフリースの白のウィンタージャケットに白のスウェットワイドパンツという、背景の雪に合わせたホワイトコーデでのんびりと散歩する動画を投稿。









カメラの方をちらりと向いては何かを語りかけている様子ですが、音声を外して投稿しているようで、フォロワーの中には「読唇術を学んどけばよかった」という声も。眩しそうにしかめる目の奥は雪景色を見てワクワクと輝いているようです。







青空の下、浅間山かと思われる雪山の雄大な景色の中で楽しそうに歩く大沢さんの姿に、フォロワーからは「少年の様な瞳と白銀の世界」「無邪気な感じでたまらんなあ」「この後、私の手をとり自分のポケットに入れてくれてます」「彼女妄想素材あざーっす！」など、歓喜の声が集まっています。

