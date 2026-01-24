◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

男子シングルスで前回王者の松島輝空選手が吉村真晴選手を4-1で破り準決勝進出。試合後、連覇へ向けて意気込みを語りました。

この日の準々決勝は立ち上がりから4ゲーム連続でデュースとなる接戦に。松島選手は「苦しかったが最後のあと1点を取り切れてよかった」と振り返り、勝因は「デュースの中で、技術面ではなくメンタル的に粘れたところ」と分析しました。

25日の準決勝の対戦相手は、張本智和選手と木造勇人選手の勝者となっています。昨年のWTTファイナルズを制し初の年間王者に輝いた張本選手について松島選手は「勝つ準備をしっかりしたい。日本で1番強い選手なので、自分から向かっていって勝てるよう頑張りたい」と力を込めます。

「自分の強みはサービスやラリー力だが、張本選手は台に入れる技術はトップクラスなので、工夫しなければいけない」と張本選手への対策を語った松島選手。「強い選手なのでなかなかうまくいくことはないと思う。張本選手も対策をしてくると思うので、その中であと1球を決めきれるように」と意気込みました。