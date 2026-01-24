4人組アイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の公式サイトは1月22日、メンバーの君島凪さんが手術のため、一部公演への出演を見送ると発表しました。



【写真】君島凪さん 今年の正月には着物姿も披露

公式サイトは「メンバーの君島凪につきまして医療機関にて検査を受けた結果、卵巣嚢腫が判明し、医師の判断のもと手術を受けることとなりました」とし、今後の活動については「術後の経過および回復状況を見ながら、改めて公式よりご案内いたします。本人の体調回復を最優先とし、1日も早い復帰に向けて療養に専念してまいります」と説明しました。



君島さんも翌日、自身の公式Xを更新し、「卵巣嚢腫が見つかり、手術をするため、お休みをいただくことになりました。ライブを楽しみにしてくださっていた方、申し訳ありません。元気になって帰ってきます！」とお詫び。「私自身も『こんなに元気なのに、まさか自分が』という気持ちでした」と胸の内を明かしました。



病名を公表した理由については、「皆さんにもご自身の健康について考えるきっかけにしていただけたらいいなと思ったからです」とし、ファンに向け「これも推し活のひとつだと思って、女性の方には、ぜひ婦人科検診を定期的に受けていただきたいです」と呼びかけました。



君島さんの投稿を読んだファンからは「応援してます」「元気な姿で戻ってきて」「凪ちゃんに会える日を待ってます」「病名を出したのにはそんな理由があったんだね」「健康の大切さを教えてくれてありがとう」などのコメントが寄せられています。



ヨスガラは黒坂未来さん、君島凪さん、汐見まといさん、未白ちあさんによるアイドルグループ。2022年6月活動開始。2025年12月メジャーデビュー。今年の6月21日にはNHKホールでの公演も決まっています。