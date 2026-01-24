絶対に外さないと思う「東京都のお土産」ランキング！ 2位「マウントバーム しっかり芽」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「お土産でもらったんですが、おいしかったから」（30代女性／神奈川県）、「東京土産で渡すと必ず喜んでもらえるお菓子です」（20代女性／東京都）、「美味しくて日持ちもするし、パッケージもおしゃれ」（40代女性／神奈川県）、「迷いましたが、バウムクーヘンが好きなので。日本三大バームクーヘンのねんりん家のお土産をもらったらうれしいと思う」（40代女性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「東京のお土産といったら東京ばな奈というイメージ。色々な所に売っているため買いやすく、味も美味しいため」（20代男性／東京都）、「東京土産の定番中の定番で、初めての人にも分かりやすいお菓子です。ふわふわのスポンジと優しいバナナ味で、年代を問わず配りやすいお土産です」（10代女性／沖縄県）、「東京バナナは本当に有名ですね。名前に東京と書いてあるくらいですから。万人受けするのではないかと思います。テレビのインタビューでもやってました！認知度が圧倒的で、美味しいので、一択です」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位にランクインした「マウントバーム しっかり芽」は、外はカリッと香ばしく、中はバターがぜいたくに香るしっとりとした食感が特徴。フランスパンのような独創的な山並みの形が目を引く、ねんりん家の代表作です。東京駅や羽田空港で買える洗練された手土産として人気を集めています。
2位に大差をつけて1位に輝いたのは「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」でした。東京土産の不動の地位を築く逸品で、ふんわり柔らかなスポンジケーキが、バナナのおいしさにこだわった濃厚なカスタードを包んでいます。世代を問わず喜ばれ、圧倒的な知名度を誇る「東京の顔」です。
