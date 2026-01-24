“韓国に教訓を与えた”ベトナムに唯一勝利。３発大勝の価値を自国メディアが誇示「現在の中国は間違いなく別格」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、現地１月23日に３位決定戦で韓国とベトナムが相まみえた。
試合は文字通りの激闘に。30分にベトナムが先制し、69分に韓国が追いつく。その２分後に勝ち越したベトナムは、86分にグエン・ディン・バクの退場処分で数的不利に。90＋７分に韓国が再び、タイスコアに戻す。そして２−２で迎えたPK戦をベトナムが７−６で制した。
この一戦に中国メディア『勝迅体育』が反応。「中国代表の３点差大勝の価値！ ベトナムが９−８で韓国を破り３位獲得、今大会唯一の敗戦は中国戦である」と見出しを打ち、ベトナムの健闘や自国の充実ぶりを伝えた。
記事では試合内容を振り返ったうえで、「ベトナムはアジアの伝統的強豪である韓国に教訓を与えた」とし、今大会の準決勝で中国が３−０で下した相手でもあるベトナムについて、次のように記す。
「準決勝で、ベトナムは０−３で中国に完敗した。その試合では中国が全面的に優勢で、ポゼッション、フィジカルコンタクト、攻撃、守備のいずれにおいても相手を圧倒した。中国が３点差で大勝できたのは、運が良かったと言う人もいれば、ベトナムの実力が弱いと言う人もいる。いずれにせよ、今大会におけるベトナムのパフォーマンスを見れば、彼らの３位という成績にうなずける部分はある。
特筆すべきは、ベトナムが今大会で敗れたのはわずか１試合、それは中国戦であり、しかも３点差の完敗だった。ベトナムはグループステージで３戦全勝し、それぞれヨルダン、キルギス、サウジアラビアを破った。その後、決勝トーナメントでは延長戦の末にUAEを退けた。中国と対戦するまで、ベトナムのパフォーマンスは非常に優れていたが、若き中国はフォーメーションを変えて猛攻を仕掛け、彼らを打ちのめした」
ベトナムの躍進。だからこそ、自分たちの代表チームを誇示する。
「今大会におけるベトナムの総合的なパフォーマンス、および合計スコア９−８で韓国を破り３位を獲得したことから、中国が３−０で大勝したことの価値が見て取れる。ベトナムメディアが試合後に述べたように、中国が決勝に進出できたのは、堅固な守備、優れたフィジカルコンタクト、そして非常に強い自信によるものである。現在の中国は間違いなく別格で、この点は誰もがすでに感じていることと信じている」
その中国はファイナルで日本と激突する。同メディアは「決勝戦はさらに激しいものになるだろう」と想定。「中国は相手に及ばず、技術や連係で劣り、選手の個人能力にも差があると言われている」と周囲の評価に触れ、「しかし、サッカーのピッチで重要なのはチームの結束力と自信であり、皆が自分たちには何かを成し遂げられると固く信じる時、そのことは最終的に成功するのである」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
