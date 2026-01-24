俳優鈴木福（21）が24日、都内で主演映画「ヒグマ!!」（内藤瑛亮監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

「闇バイト」と「クマ被害」という2つの現代的恐怖を交差させたモンスターパニックアドベンチャー。25年11月21日の公開を予定していたが、クマ被害が相次ぐ状況を考慮して延期となっていた。鈴木は、特殊詐欺被害で多額の借金を背負って自殺した父を持ちながら、自らも闇バイトに手を出す主人公、小山内蒼空を演じた。「いよいよ公開して、皆さんに見てもらえると思うとワクワクする」と笑みを浮かべた。

ヒグマと対峙（たいじ）するシーンは「静岡の山の中で4日間撮影した」と明かし、「雪が残っていてくれて、白の世界と赤い血の世界に入れた感じがしてよかった」と振り返った。続けて「臓物がたくさん飛んでくるシーンは（裏で）人（撮影スタッフ）が投げていたんですけど、僕の顔にびちゃっと入って…」と、顔には当たらないような演出を予定していたものの、赤い“臓物”がクリーンヒット。「カットがかかった瞬間『誰だ！』と叫んじゃいました」と明かし、笑いを誘っていた。

4月21日にはスイスのブルッグ・ゴア映画祭で「HIGUMA !! The Killer Bear」としてプレミア上映することが決定。この日初めて海外上映すると知り、「ワールドワイドに、ヒグマが…！ 日本の中でも挑戦的な作品だけど、海外の方がどう見てくれるか楽しみです」と、驚きながらも大喜び。