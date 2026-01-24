YOASOBI「風くんとばったり」 藤井風と“おそろいポーズ”の3ショットにファン歓喜「なんてすてきなショット」「日本を代表する2つのアーティストが1つの画面に」
YOASOBIのコンポーザー・Ayase（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。「風くんとばったり」とつづり、同じくYOASOBIのボーカル・ikura（25）と共にミュージシャンの藤井風（28）と写る3ショットを公開した。
【写真】「なんて素敵なショット」ばったり遭遇！YOASOBI＆藤井風が“おそろいポーズ”で3ショット
投稿された写真には、藤井を真ん中にして並び、ほほに手を当てた“おそろいポーズ”を決める3人の姿が写し出されている。
貴重な3ショットにファンからは、「わー！YOASOBIと風さん!!!」「なんてすてきなショット」「やばやばやばやば!!」「あらやだかわいらしい」「嬉しい3ショット」「日本を代表する2つのアーティストが1つの画面に…感激…すげぇ！」など、さまざまな反響が寄せられている。
