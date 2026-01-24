「LUNA SEA」SUGIZO、3月に完全復帰 昨年12月に交通事故で公演延期→振替公演で復活【コメント全文】
「LUNA SEA」の公式サイトが24日に更新され、延期となっていた「LUNATIC X’MAS 2025」が、3月12日に有明アリーナにて開催されることが発表された。本来は昨年12月23日に開催予定だったが、ギタリスト・SUGIZOが12月18日に交通事故を起こしたことを受けて延期となっていた。
【画像】接触事故を謝罪…「LUNA SEA」SUGIZOの反省コメント全文
公式サイトでは「振替公演決定のお知らせ LUNATIC X’MAS 2025」とし、「昨年末のメンバー SUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして、皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪。
続けて「また事故のお相手さまへ、メンバー 一同、心よりお見舞い申し上げます」とし、「その後の調査によって事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ、これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
また、SUGIZOからのコメント全文も掲載され、「日程が変更になったことにより当日会場に足を運べない方々には本当に心苦しいのですが、今は準備いただいた舞台で最高の表現をすることが自分の大切な責務だと考え、3月12日から正式に復活させていただくことと判断致しました」と記した。
SUGIZOの交通事故は昨年、自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したことを報告。株式会社シーブロックの名前で「この度、12月18日の深夜、SUGIZOが運転する自動車とバイクとの接触事故が発生したとの報告を受け、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演の延期、ならびに年内のソロ活動も延期または中止とさせていただく事といたしました」と報告。「今は何より、お相手の方の一日も早い回復を心より願っております」などと伝えていた。
また「SUGIZOにおきましては、現在負傷しており休養が必要な状況です。担当医師のもと指導を受けて療養しておりますのでご安心ください。」と説明。「皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
■SUGIZOコメント全文
皆様 年末に発生した自分の交通事故、そして大切な公演を延期してしまったことで、皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び致します。
何より事故のお相手様へ、心よりお見舞い申し上げます。
その後、警察の調査によって事故の状況も明らかになり、メンバーと関係者の方々の尽力、そして何より皆様の温かい支えのおかげで、無事振替公演を実施できる運びとなりました。
日程が変更になったことにより当日会場に足を運べない方々には本当に心苦しいのですが、今は準備いただいた舞台で最高の表現をすることが自分の大切な責務だと考え、3月12日から正式に復活させていただくことと判断致しました。
自分はもう少し安静が必要な状況ですが、来月からリハビリと公演の準備に専念し、心身共に３月の完全復活を目指す所存です。今後の音楽活動、表現を今まで以上に全身全霊で取り組んでいくことこそが、多大なるご心配とご迷惑をかけてしまった皆様への最大の恩返しだと思っています。
あの日果たせなかった皆様との約束を繋ぎ直させていただけたら・・・。何卒宜しくお願い致します。
