

川越市と小江戸川越観光協会、および鉄道3社は、2026年2月11日（水・祝）から2月15日（日）までの5日間、川越城本丸御殿周辺でライトアップイベント「あかり灯る大人な夜散歩2026〜川越城本丸御殿ライトアップ〜」を開催します。和傘や竹燈によって歴史的建造物を照らし、川越城本丸御殿のいつもと異なる表情を演出。川越市中心部に乗り入れるJR東日本大宮支社・東武鉄道・西武鉄道の宣伝協力により、観光客が比較的少ない2月、そして夜間の川越滞在を楽しんでもらうための取り組みです。

和傘と竹燈が織りなす幻想的な本丸御殿のライトアップ

嘉永元年に川越藩主の松平斉典により造営された「川越城本丸御殿」。「あかり灯る大人な夜散歩2026」を実施する2026年2月11日〜2月15日の18時〜21時は、和傘や竹燈を用いた演出で、夜の川越城本丸御殿を幻想的に照らし出します。入場料は無料で、利用者は誰でも気軽に「大人な夜散歩」を楽しむことができます。

なお、ライトアップの時間帯に御殿内の見学はできません。9時〜17時の開館時間は、大人100円（高校生・大学生50円、中学生以下無料）の入館料で見学が可能。現存している玄関部分と移築復元した家老詰所を公開しています。

川越城本丸御殿アクセス

来場の際は公共交通機関を利用しましょう。東武東上線・JR川越線「川越駅」、西武新宿線「本川越駅」から東武バス（蔵のまち経由）に乗り「札の辻」下車徒歩約10分。小江戸巡回バス（イーグルバス）で「博物館・美術館前」、もしくは小江戸名所めぐりバス（東武バス）・シャトルバスで「博物館前」で降りれば徒歩約1分でアクセスできます。

なお、荒天による中止等の案内は、公式サイト「小江戸ウェブ」で確認できます。

アンケート回答でノベルティのプレゼントも

開催期間中、会場内では二次元コードを使用したWEBアンケート調査を実施。アンケートに回答した利用者にはノベルティがプレゼントされます。

さつまいもグルメが集結する「コエド芋パーク」も同時開催

「第4回コエド芋パーク」公式サイトより

イベント期間中の2月14日（土）と2月15日（日）の10時〜20時には、本丸御殿前広場（初雁公園内）で「第4回コエド芋パーク」を開催します。

全国からさつまいもグルメが集まるほか、川越いものブランド「紅赤」を使用したコンテストなども実施。ライトアップとあわせて、川越ならではの食文化も楽しめます。なお、コエド芋パークの店舗を利用する場合は別途入場料（前売り450円、当日500円※中学生以下無料）が必要です 。

冬の静かな夜、和のあかりに包まれる特別な時間を過ごしに、川越へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

