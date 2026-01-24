鎌田大地は2月中に復帰か…本人は今週末からの出場熱望も指揮官が説得「ヘイ、トランキーロと言った」
クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督は今週末の復帰を希望するMF鎌田大地を諭したようだ。地元紙『ニュース・ショッパー』が伝えている。
鎌田は12月14日のマンチェスター・シティ戦で右ハムストリングを痛め、負傷離脱を余儀なくされている。ただ、クラブが今週公開した映像にはトレーニングウェア姿の鎌田が映っており、復帰が近づいているものとみられる。指揮官も「2月上旬に戻ってくることを願う」と期待を口にした。
もっとも地元紙の報道によると、鎌田は25日のチェルシー戦への出場を熱望したという。グラスナー監督は「彼を落ち着かせなければならなかった。本当にがっかりしていたよ。もっと練習したがっていた」と明かし、今週末からの復帰は避けるように説得した様子。「彼にはヘイ、トランキーロ(焦るな)と言った。日本語で何というかは分からないが」とも話している。
その上でグラスナー監督は「カンファレンスリーグもあって忙しくなるときには戻ってくるだろう」と述べ、改めて2月中の復帰を見込んだ。
鎌田は12月14日のマンチェスター・シティ戦で右ハムストリングを痛め、負傷離脱を余儀なくされている。ただ、クラブが今週公開した映像にはトレーニングウェア姿の鎌田が映っており、復帰が近づいているものとみられる。指揮官も「2月上旬に戻ってくることを願う」と期待を口にした。
その上でグラスナー監督は「カンファレンスリーグもあって忙しくなるときには戻ってくるだろう」と述べ、改めて2月中の復帰を見込んだ。