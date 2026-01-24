お尻の位置を上げて脚長に！


屈強な脚からおさらば!? スラッとした脚になりたいあなたにオススメ「足首まわし」／ひねって伸ばす ふわトレッチ（1）

負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。

3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。

筋トレほどツラくなく、ストレッチより見た目が変わる「ふわトレッチ」を実践し、人生で初めて「痩せた？」と聞かれ喜んだというイラストレーター・くもやあきこさんによるエピソードをお送りします。

※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。

足が長くて羨ましい〜


お尻の位置の違いです


お尻が関係してるんですね!?


ほぼ涅槃物じゃん!!


床の上でリラックスしていてもOK


クッションをお尻の下に敷くと


■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！

「股関節＆お尻ストレッチ」

ここに効く！


左右30秒ずつ×1セット

あお向けに寝転ぶ


1　あお向けに寝転ぶ。ひざを三角に立て右脚を組む。

両脚を持ち上げて引き寄せる


2　両脚を持ち上げて引き寄せる。

両手をひざの上に置き30秒キープ


真上からの角度


3　両手をひざの上に置き30秒キープ。左脚も同様に行う。

著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』