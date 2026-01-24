23日（金）、東京都スポーツ推進本部はSV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属する東京グレートベアーズのホームゲームに都内在住・在学の中学生以下を無料招待することを発表した。スポーツ推進本部公式サイトが伝えている。

東京都は、東京グレートベアーズと多様なスポーツを通じたスポーツ振興・地域活性化等を図ることを目的として、連携協定を締結しており、本事業は協定に基づき行うものだとしている。

無料招待を実施するのは、2月14日（土）、15日（日）に行われるSVリーグ男子第14節ジェイテクトSTINGS愛知戦と、2月21日（土）、22日（日）に行われるSVリーグ男子第15節東レアローズ静岡戦で、会場はいずれも有明コロシアムだ。

席種はスタンド指定席Aで、都内在住・在学の中学生以下の方を対象とし4試合で計400名を招待。なお、高校生以上の同伴者が必須となっており、同伴者は一般価格5,000円のチケットを優待価格の1,000円で購入ができる。専用応募フォームからの応募が必要で、その中から抽選で各日100名が無料招待される。応募締め切りは2月2日（月）の12:00までとなっている。