ＴＢＳの近藤夏子アナウンサー（２９）が２４日、インスタグラムを更新。第１子を出産したことを報告した。

近藤アナは「予定日よりもぐんと早く出産し 母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と記し、生まれたばかりの我が子の写真をアップ。続けて「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう」と感謝し「最強ママになります」と宣言した。

また「そして、すべての助産師さんへ」と切り出し「心からお礼を言いたいです。皆さんがいなければ出産を乗り超えることはできませんでした。陣痛とんでもなかった」と出産を回想。出産後も振り返って「深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！今回お世話になった方々をはじめ全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」と助産師へのメッセージをつづった。



最後に「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます」と思いを吐露。「でも落ち着いたらどこかで私の体験を話せたらいいな」とした上で「長くなりましたが 新米ママ頑張ります 自分は結構タフだと思っていたけれど 比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！えいえいおーーー」と意気込んだ。

近藤アナは２０１９年にＴＢＳに入社。２４年１０月に一般男性との結婚を発表し、昨年１１月には第１子を妊娠したことを報告していた。