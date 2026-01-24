秋元真夏、ハワイでのキャミワンピ姿に絶賛の声「透明感すごい」「見かけたら絶対二度見する」
【モデルプレス＝2026/01/24】元乃木坂46の秋元真夏が1月23日、自身のInstagramを更新。華やかなキャミソールワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂1期生「透明感すごい」キャミワンピ姿
秋元は「ハワイ行ってきました〜」とつづり、現地での姿を複数枚投稿。イエローを基調とした鮮やかな花柄のロングワンピースを着用し、美しいデコルテや背中が覗く開放的なスタイルを披露した。また、今回の旅は、自身が出演するTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜9時30分〜）のロケによるもので、お笑いコンビ・カミナリの2人と、タレントの日向未来とともに訪れたと報告し、「明日の王様のブランチみてね」と呼びかけている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「透明感すごい」「妖精みたい」「可愛い」「楽しんでるのが伝わる」「美しすぎる」「見かけたら絶対二度見する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
