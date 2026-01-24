秋元真夏（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/24】元乃木坂46の秋元真夏が1月23日、自身のInstagramを更新。華やかなキャミソールワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。

◆秋元真夏、ハワイでの華やかなキャミワンピ姿を披露


秋元は「ハワイ行ってきました〜」とつづり、現地での姿を複数枚投稿。イエローを基調とした鮮やかな花柄のロングワンピースを着用し、美しいデコルテや背中が覗く開放的なスタイルを披露した。また、今回の旅は、自身が出演するTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜9時30分〜）のロケによるもので、お笑いコンビ・カミナリの2人と、タレントの日向未来とともに訪れたと報告し、「明日の王様のブランチみてね」と呼びかけている。

◆秋元真夏の投稿に反響


この投稿にファンからは「スタイル抜群」「透明感すごい」「妖精みたい」「可愛い」「楽しんでるのが伝わる」「美しすぎる」「見かけたら絶対二度見する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

