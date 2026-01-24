◆卓球◇全日本選手権 第５日（２４日、東京体育館）

男子シングルス準々決勝が行われ、ジュニア王者で１６歳の川上流星（神奈川・星槎国際高）が、前回４強の谷垣佑真（愛知工大）に２―４で敗れた。２０年大会準優勝の張本智和以来、高校１年生での４強には届かなかった。「もうちょっといけたかなというのはある。一番大きかったのは５ゲーム目９―５でリードしているところから、離されて、そのまま相手の流れになってしまった。足りない部分はたくさんあった」と唇をかんだ。

川上は、新潟県村上市出身の高校１年生。昨年１１月に行われた世界ユース卓球選手権大会ではＵ１９男子シングルスで優勝。同年のインターハイではシングルスとダブルスの両方で優勝するなど、若手世代のトップレベルだ。２３日のジュニア男子で初優勝し「去年負けてから絶対取る気持ちで頑張ってきた。本当にうれしかったです」と振り返った。

将来の夢は「五輪、世界選手権で絶対に金メダルを獲るという気持ちを持って頑張っている」と世界の頂点を掲げている。１６歳の成長株は「２種目で優勝を目指していたので悔しい気持ちはあるけど、ジュニアベスト８を自信にしてまた来年、優勝を目指して頑張りたい」とリベンジを誓った。