スタバ「ひよこ豆チップス」自主回収、含まれていないはずの“そば”アレルゲン検出

スターバックスコーヒーは1月24日、「ひよこ豆チップス ラクサ味」「ひよこ豆チップス ハリッサ味」の自主回収を発表した。回収の理由は、本来含まれていないはずの“そば”アレルゲンが検出されたため、としている。



発表によると、「本商品の製造委託先より、『ひよこ豆チップス ラクサ味』に使用している原料から、本来含まれていない『そば』アレルゲンが検出されたと報告がありました。また、『そば』の成分が混入した原因が特定されていないため、同原料を使用していた『ひよこ豆チップス ハリッサ味』（終売品／2025年11月に販売終了）に関しても、回収対象とさせていただきます」とのこと。



現時点で健康被害の申し出はないが、「そばアレルギーをお持ちのお客様はお召し上がりになられませんようお願い申し上げます」と注意を呼びかけている。