歌手のアグネス・チャン（70）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。家庭での食事のルールを明かす場面があった。

アグネスは3人の息子について「もう働いて」と明かし、「長男が39歳、次男が36、三男が29です」と告白。3人は有名な大学を卒業したと言われると「スタンフォード大学」と米カリフォルニア州にある世界トップクラスの名門大出身であると語った。

アグネスは自身が子育てについて記した本の中で、食事は必ず家族で取ると明かしていると振られ、「（子供）1人だけで食事させないんです」と明言。

「食事のときは学ぶ力をつけられる時間だと思っているんですよ。なぜかというといろんな話をするんですよ。政治の話などもするんですけれど、そしてご飯食べているですけれど、“どう思う？”って聞くんですよ」と子供に意見を求めるとした。

子供が戸惑いを見せると「“後でまた聞くね”って言って待ってあげて、また（全体で）話をするんですよ」とアグネス。

共演者から「凄いな」との声が上がり、アグネスは「そうすると何ができるかっていうと、大人が話をしているときには聞く、聞く力ですね。聞いたら自分なりに理解しようとする。そしていい意見を持つ。そして発表する。その4つの力が（備わると）、学校に行っても慌てなくてすむ」と力を込めた。

「毎日やれば習慣になるから、先生が“おはよう！”って言ったら“ああ聞かなきゃ”って思うようになるかなって思うんです。成功しているかどうか分からないけど」「スイッチですよ」と強調した。