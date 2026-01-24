元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が24日放送のABCテレビ「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）にゲスト出演。年末に訪れたハワイで人気俳優を偶然見かけたことを明かす場面があった。

この日、スタジオゲストとして登場。番組2回目の出演であることが紹介される中、秋元は「実は昨年末に、ハワイで藤木さんをお見かけして」とハワイで番組MCの藤木直人を見かけたことを明かした。

突然の告白に、藤木は「見かけた？どういうことですか？」と動揺。秋元は「目の前を通っていかれたのを見て。ホノルルマラソンに、私も出させていただいて」と話すと、スタジオから「ええ！？ そうなの！？」と驚きの声。

藤木が「目の前を通ってたってどういうことですか？」と聞くと、秋元は「始まる前に、ちょっと移動してるところだったんですけど。みんなでしゃべっていたんですけど、凄いオーラがある方が前を通っていかれて、みんなで“え？”って視線を向けたら」と説明した。

藤木は「カメラに密着していただいてたんで、“あいつ誰だ？”って…」と苦笑した。

秋元は10キロマラソンだったといい、「10キロも本当に楽しく、ゆったりとしながら」。初のフルマラソンで完走している藤木は「僕は苦しみながら、フルマラソンを…」と笑いつつ、「声かけていただければ早かったんですけどね」と残念がっていた。