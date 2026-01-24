HKT48・地頭江音々さんが、卒業写真集「ねね」の発売記念イベントに登壇しました。

【写真を見る】【HKT48・地頭江音々】「色んなものを背負って生きてきた。開放感を味わうのが楽しみ」 卒業後に期待も生活は“未定”





2月11日に卒業コンサートを開催し、約10年過ごした「アイドル」を卒業する地頭江さん。「卒業写真集」の発売について狢感販更圓帽圓辰燭茲Δ淵▲襯丱爐できた。同期にも「仲良い子にしか見せない笑顔をしてるよね」って言われるくらい、自然な笑顔がたくさん瓩肇▲圈璽襪靴泙靴拭









撮影地・北海道での思い出を聞かれると爐修發修皀ニとか海鮮とか、色んな美味しい物を食べたくて行った。感動したのは、アスパラで、北海道のアスパラってこんなに美味しいんだ！って感動して、今でもずっと、どうやったらアスパラを取り寄せられるのか調べてます瓩叛爾鮹討泙擦泙靴拭









そして、卒業コンサートについて犲分のアイドル人生で、こういう終わりを迎えられるなんて想像してなかったので、すごく理想的な形で送り出してもらえて幸せ瓩抜恭歓爾語り、爛札奪肇螢好箸箟藹个鮃佑┐討觝巴罎覆鵑任垢韻鼻∈までファンの人と歩んできた道を振り返ったり、感謝を伝えたい瓩半亟蕁

卒業後の活動は未定だそうで犹篌身も「どうなるんだろう」って思ってるくらい。夢がアイドルだったので、卒業した後にまた新しい自分に出会えたらいいな瓩噺譴蠅泙靴拭









「アイドルを卒業したら解禁したいこと」を問われると牴翹してたことは特になかった瓩版困澆弔帖↓15歳の頃から、ほぼ10年間アイドルとして過ごしてきた。その中で色んなものを背負ってきて生きてきたと自分でも思うので、それが無くなる開放感を味わうのが楽しみです瓩噺譴蠅泙靴拭









【担当：芸能情報ステーション】