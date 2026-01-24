◇Bリーグ2025―26シーズン B1第19節GAME1 大阪エヴェッサ76―91アルバルク東京（2026年1月24日 おおきにアリーナ舞洲）

ホームでアルバルク東京と対戦した大阪エヴェッサは、3Qまでは食い下がりを見せたが、4Qに力尽き今季初の4連勝はならず通算成績は13勝18敗となった。

1Qの滑り出しは上々だった。ヴォーディミル・ゲルン（31）がオフェンスリバウンドからのシュートやゴール下への飛び込みで得点を重ね、一時は9点のリードを奪った。1Q終了間際には逆転を許していたが、ゲルンのブダービーターの3ポイントで28―26とリードした。2Qは一進一退の展開となったが、43―42とリードを保ったまま前半を終えた。

3Q序盤に3つの3ポイントを決められ、主導権を奪われた。それでもライアン・ルーサー（30）の奮闘で60―64と4点ビハインドで最終Qの逆転劇を狙った。4Qも中盤までは必死のディフェンスなどで粘りを見せたが、途中アルバルク東京の6連続得点で突き放されてしまった。

藤田弘輝ヘッドコーチ（39）は「非常に悔しい敗戦。まだまだこんなものじゃない。もっとディフェンスを頑張らないと…」と、試合終了直後のインタビューで観客席に向かって話した。

日本人選手最多の13得点を挙げ大阪ソウル賞に選出された青木保憲（30）は「出だしはいいスタートが切れたのですが、相手のディフェンスに対して攻めあぐねた時間帯がおりました。それでも、オフェンス以上にディフェンスを改善しなければと思いました」と、反省点を挙げていた。