思わずツッコミたくなるわんこの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で258万4000回再生を突破し、「何でやねん！！」「現実逃避できてるw」「お利口すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『なんでやねんｗｗ』犬に"悲しいお知らせがあります"と言うと、必ず…『まさかの行動』】

「悲しいお知らせがあります」と言うと…

TikTokアカウント「haruchan229」の投稿主さんの家には、プーちゃんというトイプードルさんが暮らしています。とっても可愛いプーちゃんですが、なんと飼い主さんの「ある言葉」を理解しているような素振りを見せることがあるのだとか。

「ある言葉」とは、「悲しいお知らせがあります」という一言！！この言葉を言うと、プーちゃんは急いでケージの中に入るのだそうです。しかも、まるで悲しいお知らせから逃げるかのような俊足で…！！

もしかすると、プーちゃんは悲しいお知らせにトラウマがあるのかも？

まさかの行動が理解不能！？

実は、この言葉は飼い主さんがでかける前の挨拶のようなものなのだそう。プーちゃんにとってはお留守番になってしまうため、でかける前に必ず「悲しいお知らせがあります。外出します。」と挨拶をしているのだとか。

プーちゃんは、飼い主さんが外出することを理解して、率先してケージの中に入るのだといいます。大急ぎでケージに飛び込む姿があまりにも興奮状態なので、言葉の意味を理解していると錯覚してしまいそう…！！

普段から、飼い主さんの言葉をよく聞いているというプーちゃん。とってもお利口な姿に、思わずホッコリしてしまうワンシーンでした♡

この投稿には、「悲しいお知らせ聞きたくないのね（笑）」「面白くて何度も言ってしまいそう」「思わず笑ってしまったw」など、多くのコメントが寄せられています。

「嬉しいお知らせがあります」と言うと…

別の投稿では、視聴者からのリクエストに応える形で、「嬉しいお知らせがあります」と言い換えてみた結果も紹介されています。言葉を聞いたプーちゃんは、大急ぎでケージの方向へ！！

しかし、走っている途中で違和感を覚えたようです。立ち止まってクルッと振り返り、「今、なんて…？」と怪訝な顔をしたのだそう。どんなお知らせでも、ケージの中でじっくり聞きたい派なのかもしれませんね♪

TikTokアカウント「haruchan229」には、他にもプーちゃんの微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「haruchan229」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。