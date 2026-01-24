「写真集なの？！ってレベルの可愛さ」佐々木彩夏、“ママとヨーロッパ旅行”の美脚ショットに絶賛の声！
ももいろクローバーZの佐々木彩夏さんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚が映える黒タイツ姿を披露しました。
【写真】佐々木彩夏の美脚際立つ姿
コメントでは「クマちゃんニットと、大きいリボン、めちゃかわいい」「写真集なの？！ってレベルの可愛さ」「海外あーりんめっちゃいい」「歴史を感じさせる街並だね」「かかかかか、かわいい、、、！！！」「ポニーテールのあーちゃんかわいい」「くまちゃんワンピ可愛すぎます」「とっっても可愛くて美しいです！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「とっっても可愛くて美しいです！」佐々木さんは「新年はお休みをいただいて ママとヨーロッパ旅行にいってきました」とつづり、7枚の写真を載せています。スコットランドの首都・エディンバラで撮影したプライベートショットです。歴史を感じる石畳が特徴的な道の上で、黒タイツの美脚が際立つ姿などを公開しました。
さまざまなコーディネートを披露佐々木さんは普段から自身のInstagramでさまざまなコーディネートに身を包んだショットを公開しています。2025年12月27日には「クリスマスの余韻、、、」と、クリスマスツリーの前で撮影した写真を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
