ももいろクローバーZの佐々木彩夏さんは1月22日、自身のInstagramを更新。黒タイツの美脚ショットを披露しました。

ももいろクローバーZの佐々木彩夏さんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚が映える黒タイツ姿を披露しました。

【写真】佐々木彩夏の美脚際立つ姿

「とっっても可愛くて美しいです！」

佐々木さんは「新年はお休みをいただいて　ママとヨーロッパ旅行にいってきました」とつづり、7枚の写真を載せています。スコットランドの首都・エディンバラで撮影したプライベートショットです。歴史を感じる石畳が特徴的な道の上で、黒タイツの美脚が際立つ姿などを公開しました。

コメントでは「クマちゃんニットと、大きいリボン、めちゃかわいい」「写真集なの？！ってレベルの可愛さ」「海外あーりんめっちゃいい」「歴史を感じさせる街並だね」「かかかかか、かわいい、、、！！！」「ポニーテールのあーちゃんかわいい」「くまちゃんワンピ可愛すぎます」「とっっても可愛くて美しいです！」と、絶賛の声が集まりました。

さまざまなコーディネートを披露

佐々木さんは普段から自身のInstagramでさまざまなコーディネートに身を包んだショットを公開しています。2025年12月27日には「クリスマスの余韻、、、」と、クリスマスツリーの前で撮影した写真を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)