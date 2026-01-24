大谷翔平の1位は「誰も驚かない」MLB恒例の現役トップ100で2年連続4度目の“世界一”　ジャッジはまたも2位

まだまだ「オオタニ時代」は続きそうだ(C)Getty Images

メジャーリーグ専門局の『MLB Network』は現地時間1月22日、現役選手のランキング上位100人のラスト10人（1〜10位）を発表し、ドジャースの大谷翔平が2年連続4度目の1位に輝いた。

毎年、キャンプイン直前のこの時期に発表される恒例のランキングで、注目度は高い。昨季の大谷は、2023年9月に受けた右肘のトミー・ジョン手術から投手としても復活を果たした。打者として打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁の数字を残し、投手としても14試合に先発して1勝1敗、防御率2.87の数字を残した。

「誰も驚かない。オオタニは2022、2023、2025年と同様にリーグのナンバーワン選手だ。ドジャースの球団記録となる55本塁打を放ち、得点と塁打数でリーグトップ。投手としても素晴らしい復帰を果たした。ワールドシリーズ連覇の中で、二刀流の彼にしかなしえない試合もあった」

『MLB公式サイト』は大谷への高い評価を指摘した。これでここ5年間で4度目の1位選出。逃した2024年は、打率.337、41本塁打、106打点に加え、驚異の73盗塁で史上初の「40−70」を前年に達成したブレーブスのロナルド・アクーニャJr.にトップの座を譲った。大谷は4位だった。

今回2位にはヤンキースのアーロン・ジャッジが入り、これも下馬評通りの結果と言えるだろう。ただ、ジャッジはこの現役選手ランキング上位100人で、実は一度も1位に選ばれたことがない。