福島県らしさを感じる「福島県のお土産」ランキング！ 2位「ままどおる」を抑えた1位は？【2026年調査】
昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるような、こだわりたっぷりの逸品に注目。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、福島県らしさを感じる「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「福島土産の定番中の定番で、県外での知名度も非常に高い。 ミルク餡の優しい甘さは万人向けで、配り土産にも最適」（20代男性／福井県）、「福島土産の定番として知られており、県のイメージと結びついているからです。長年親しまれている点に安心感があり、福島らしさを象徴するお菓子だと思います。名前の認知度も高く印象に残りやすいです」（20代男性／愛媛県）、「福島で1番全国的にメジャーなお菓子かなと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本三大ラーメンの一つとしてこれは捨てがたいですね。頂けたらめちゃくちゃ喜びます」（30代女性／神奈川県）、「私の中では福島と言ったら喜多方ラーメンです」（30代女性／宮城県）、「福島のご当地グルメと言ったら喜多方ラーメンが一番に思いつく」（40代男性／岩手県）、「美味しくて、貰うと嬉しい。喜多方という地名も入っている」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、福島県らしさを感じる「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ままどおる（三万石）／70票2位は福島を代表する銘菓「ままどおる」でした。バターを使った生地でミルク味の餡を包み込んだ、優しい味わいが特徴。口どけの良さとどこか懐かしいミルクの香りは、子どもから大人まで幅広い世代に長く愛され続けています。
回答者からは「福島土産の定番中の定番で、県外での知名度も非常に高い。 ミルク餡の優しい甘さは万人向けで、配り土産にも最適」（20代男性／福井県）、「福島土産の定番として知られており、県のイメージと結びついているからです。長年親しまれている点に安心感があり、福島らしさを象徴するお菓子だと思います。名前の認知度も高く印象に残りやすいです」（20代男性／愛媛県）、「福島で1番全国的にメジャーなお菓子かなと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：喜多方ラーメン黄箱2食入（河京）／77票1位に輝いたのは、「喜多方ラーメン黄箱2食入」でした。日本三大ラーメンの1つに数えられる喜多方ラーメンを自宅で手軽に楽しめるセット。食べ応えのあるモチモチの平打ち多加水麺と、コクのあるスープの組み合わせが、福島らしさを象徴する味として支持されました。
回答者からは「日本三大ラーメンの一つとしてこれは捨てがたいですね。頂けたらめちゃくちゃ喜びます」（30代女性／神奈川県）、「私の中では福島と言ったら喜多方ラーメンです」（30代女性／宮城県）、「福島のご当地グルメと言ったら喜多方ラーメンが一番に思いつく」（40代男性／岩手県）、「美味しくて、貰うと嬉しい。喜多方という地名も入っている」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)