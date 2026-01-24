俳優伊藤英明（５０）が２３日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演した。

同い年の坂口憲二について聞かれると「出会った時はバチバチでしたよ」と明かした。

互いに「海猿」「医龍」で活躍するよりも前に、「彼もまだ世に名前が知れる前。僕自身もそうで。砧スタジオの廊下で、向こうから歩いてくるんです」と初対面を振り返った。

「あっ、坂口憲二だ。でけえなあ、格好いいなあ、こいつ」と思っていると、「あいつ挨拶もせず、目も合わせずにスッと歩いて行ったんですよ」と明かした。

「なんだコイツ！？と思って。挨拶くらいしろよって。まあ、僕もしなかったんですけど」と笑わせた。

ここで笑福亭鶴瓶が、実は「Ａスタ」事前取材で坂口に会ってきたと明かし、坂口も初対面のバチバチを話題にしていたと明かした。そして、坂口が活動休止した際に、伊藤から「お前、絶対帰って来いよ」と言われたのが本当に嬉しかったと話していることも明かした。

伊藤は「おせっかいかなとは思ったんですけど」とし、「芸能界でも唯一尊敬できて、心から格好良くて、上からでなくて皆で一緒に良くなっていければという人間だから、すごい付き合いやすいんですよ」と語った。