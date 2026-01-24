日本映画の黄金時代を牽引し、その後も数々の名作に出演してきた高倉健と吉永小百合。映画界のトップスターが初めて共演した作品が、二部作として公開された超大作「動乱」だ。

物語の舞台は戦争に向かって突き進んでいた昭和初期。青年将校らによる2つのクーデター、五・一五事件(1932年)と二・二六事件(1936年)を背景に、青年将校・宮城啓介(高倉)とその妻・薫(吉永)の愛をつづった物語だ。もともと薫は宮城の部下の姉。借金のかたに売られてゆく頃に出会った2人は、宮城が赴任した日本統治下の朝鮮で女郎と客として再会する。宮城はそんな薫に手を差し伸べ、帰国後は一緒に暮らすことにした。そんな中、宮城ら青年将校は汚職まみれの政治家たちを一掃し、天皇による直接政治を目指しクーデターを計画する。

東映のトップスターとして「日本侠客伝」や「網走番外地」など任侠、アクション映画を中心に活躍した高倉は、1976年に東映を退社。フリーとして東宝の「八甲田山」(1977)や松竹の「幸福の黄色いハンカチ」(1977)に出演するなど、この時期は新たな一歩を踏み出していた。

■高倉健と吉永小百合、初共演で見せるやり取りに注目

高倉健と吉永小百合の息の合ったやりとりに注目 (C)東映・シナノ企画

いっぽう吉永は「キューポラのある街」や「伊豆の踊子」など日活の青春映画で国民的なスターになり、1967年には吉永事務所を設立。映画の企画立案やTVドラマに積極的に出演するなど、彼女も活動の幅を広げていた頃だった。次のステップに進んだことで、接点のなかった2人が顔を合わせることになったのが「動乱」だったのだ。

高倉のトレードマークといえば口を真一文字に結んだ寡黙な姿。たぎる感情をセリフではなく立ち居振る舞いで表現するスタイルは、フリーになった後さらに磨きをかけていた。そんな高倉が本作で演じたのは、激動の時代を強い信念で駆け抜けた青年将校。自衛隊が協力した「野生の証明」(1978)では肉体を改造して元自衛官を演じていた高倉は、本作でも歩き方から敬礼など細かな所作まで気を配り、旧日本陸軍将校を熱演した。

明るい清純派として活躍してきた吉永は、本作では宮城の妻をこれまでになく艶やかに演じている。女郎となった後に宮城と再会するシーンでは、安っぽい化粧に赤い襦袢姿で登場。宮城に抱きついたが拒絶され、呆然と佇むというこれまでにない一面を見せつけた。

■名優2人が魅せる、繊細な感情表現

(C)東映・シナノ企画

言葉少ない宮城とは逆に薫は感情が出やすいタイプ。2人のやりとりはセリフとセリフの間の間が多く、情感あふれる吉永とそれを受けた高倉が見つめ合う視線のわずかな揺れや表情の変化、かすかな指の動きで感情を表現。間合いや余白を使ったやり取りに成熟した俳優の技に圧倒された。

当時は映画よりTVドラマが多かった吉永は本作を終えた会見で、高倉との共演や薄着で雪原に倒れ込むなど過酷な現場を振り返り、緊張感ある撮影でもう一度映画の世界でしっかりやりたいと発言した。

主軸を映画に戻して高倉と2度目の共演を果たした「海峡」(1982)はじめ、実話をもとに死刑になった連続殺人犯を演じた「天国の駅 HEAVEN STATION」(1985)など挑戦した役を演じた吉永。

さらに幅を広げ、2025年には登山家・田部井淳子の伝記映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」で転倒し骨折しながら登山シーンを撮りきるなど新たな挑戦を続けている。高倉は2014年に世を去ったが、日本中から愛された不世出の映画スターが初の共演を果たした「動乱」で、2人の演技を味わってはいかがだろう。

文＝神武団四郎

放送情報

動乱 4Kリマスター版

放送日時：2026年2月8日(日)20:00〜

放送チャンネル：東映チャンネル(スカパー！)

出演：高倉健／吉永小百合／米倉斉加年／田村高廣／志村喬／永島敏行／田中邦衛

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ