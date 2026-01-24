「もしかしてすっぴん…？」“美しい顔100人”にも選ばれたユア、オフ感あふれる飾らない表情にドキッ

OH MY GIRLのメンバーで女優としても活躍するユアが、自然体な魅力が詰まった近況ショットを公開した。

1月23日、ユアは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ユアの真っ白なワキがあらわ…

公開された写真には、ストライプ柄のルームウェアを着てセルフィーを撮るユナの姿が収められている。リラックスした雰囲気で見せる飾らない表情が印象的で、ファンの心を射止めた。

ユアは最近、ロングヘアからショートヘアへと大胆なイメージチェンジを果たし話題を集めた。無造作なヘアスタイルが彼女の透明感あふれるビジュアルを一層引き立てており、ナチュラルな美貌で洗練された雰囲気を放っている。

投稿を見たファンからは「もしかしてすっぴん…？本当に美しい」「ショートヘアも似合うね」「めっちゃカワイイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユアInstagram）

なお、ユアは1月23日より全国公開された映画『PROJECT Y』に出演し、女優としてのキャリアを積み重ねている。

◇ユア プロフィール

1995年9月17日生まれ。本名ユ・シア。2015年にOH MY GIRLのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードボーカル及びメインダンサーを務めており、身長は160cm（公称）と決して高くないが8.5頭身という抜群のスタイルを誇る。優れたビジュアルに定評があり、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では2019年度の15位にランクインした。