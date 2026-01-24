【巨人】則本昂大がＧ球場で田中将大と再会「田中さんと一緒にやれるのは僕にとってすごく大きなこと」

楽天からＦＡで巨人入りした則本昂大投手が２４日、移籍後初めてジャイアンツ球場を訪れた。練習着姿でジャイアンツ球場の室内練習場に姿を見せ、キャッチボール、ランニング、さらにブルペンで捕手を立たせて１０球、膝立ちの状態で９球の計１９球を投げた。

この日は、１３年にともに楽天を日本一へ導いた先輩・田中将大投手もジャイアンツ球場で練習を行っていた。施設内であいさつを交わしたといい「本当に偉大な先輩ですし、ずっと背中を追い続けてきた先輩でもあります。またこうやって一緒のユニホームを着られるとは正直本当に思っていなかったので、縁を感じるというか、率直に一緒にプレーできることはうれしいです。僕自身もやっぱり、野球人生が現役として終わりが近づいているのは間違いないので、その中でどういう風に野球人生を締めくくるかっていう中で田中さんと一緒にやれるっていうのは僕のとってすごく大きなことかな、と思います」と思いを語った。

一方で、阿部監督からは「先発で、ってことだったので。しっかり競争に勝って、ローテーションに食い込んでやれたらな、と思っています」と先発候補として期待の言葉をかけられた。「本当にサバイバルだと思っているので。田中さんもそうですし、他の若い投手、いいピッチャーたくさんいるので、同郷の横川くんだったりあの辺も今年、メキメキくると思う。自分もローテを勝ち取らないといけないと思いますし、田中さんは本当に追いつけ、追い越せのつもりでずっとやってきたので、今年もその気持ちは変わらずやりたいな、と思います」と意気込んだ。

則本は海外ＦＡ権を行使し、３年総額１３億円の大型契約で巨人に入団。プロ１年目の１３年には、１５勝８敗で新人王を獲得しており、球団史上初となるパ・リーグ優勝に貢献。通算３７３登板で１２０勝９９敗、４８セーブ。２３日には人的補償として、プロ４年目の田中千晴投手が楽天に移籍することが両球団から発表されていた。