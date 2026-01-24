元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が24日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。昨年11月24日に開催されたWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心VS井上拓真の一戦を振り返った。

注目の世界戦はまさに死闘となった。4回終了後の公開採点では3人のジャッジが38―38のドローだった。中盤戦に突入すると、お互いに良いパンチが交差。一進一退の攻防の中で、7Rには天心がクリンチで相手を無理矢理押すとアリーナからブーイングが起こる場面もあった。

8回終了後の公開採点では76―76、77―75、78―74と2―0で拓真を支持した。両者一歩も引かないまま12ラウンドの激闘を終え、お互いの健闘を称え合った。判定は2人が116ー112、1人が117―111と拓真が3―0で勝利を手にした。

天心と対戦経験のあるジェーソンは「戦前は那須川勝利を予想していたと明かした。「試合前は接戦になると思っていた。試合が始まって2Rまでは彼が主導権を握っていたし、相手をかなり困らせていたように見えたから“天心勝つぞ！”と思った」と語った。

その上で3R以降の拓真の対応変化を称賛した。「本当に素晴らしい戦いをしていた。彼の戦いぶりやスピード、そして天心のようなトリッキーな相手を封じたことには驚かされました」と予想外の動きだったと分析した。

天心の敗因として「経験不足もあるでしょうけど、彼は防御に回りすぎた。パンチをかわすことや動き回ることに満足してしまい、パンチを当てていなかった。勝つためにはパンチを出して当てなければならない。フットワークは本当に素晴らしいけど、それだけでは勝てない」と手数の少なさと消極的な戦い方を挙げた。

さらに「試合の流れが悪くなった時こそもっと攻撃的に出ることに期待していました。もっとできると思った。最初が良かっただけに拓真に対応された後のプランBに切り替えられなかった」と、少し残念がった。