女優の土屋太鳳（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

「カレンダーを見ていたら、今日は1月23日…1、2、3の日だと気がつきました」と書き出した土屋。「ゾロ目とかではないけれど、なんだかリズムがあって楽しいし、数字が上がっていく感じがいいですよね どんな1日を過ごされましたか？」と呼びかけた。

「私は昨日が仕事始めでした。こんなに長く冬休みをいただいたのは仕事を初めてから考えても、初めてかも。『まれ』の前後は学生だったので冬休みがあっても短かったんですよね」と回顧。「子どもの頃は父と母が共働きだったので長い休みも意外に共有していなくて。生まれて初めてと言っていいくらいの長めのお休みに、心も体も深呼吸することが出来ました 本当にありがたいです」とつづった。

「この写真は、今日の私。カーディガンが毛玉いっぱいだけれど リラックスしてそうだなぁと思っていただけたら」と添えた。

ファンからは「何気ない日常の発信も嬉しいです」「リラックスしてる太鳳ちゃんとっても可愛い」「毛玉が付いたカーディガン可愛すぎる」「元気そうな顔が見れて安心しました」「相変わらず可愛い」「太鳳ちゃんのとてもかわいくて、心が優しくて満たされるような笑顔に癒されました」などのコメントが寄せられた。