開幕まで2週間を切ったミラノ・コルティナオリンピックで、女子フィギュアスケート代表に初選出された千葉百音選手。その原点にはあのレジェンドとの縁がありました。

宮城県仙台市出身の千葉選手は4歳から競技を始めました。「始めてすぐ氷の上でスピードを出す楽しさを覚えた」という千葉選手。当時、同じスケートリンクには11歳年上の羽生結弦さんがいました。

2014ソチ五輪＆2018平昌五輪の2大会連続で金メダルを獲得したレジェンドと、幼い頃から交流があった千葉選手。「一緒に遊んでくれる優しいお兄ちゃんって感じで、私も幼稚園児だったのでそのすごさを知らないまま遊んでいた」と思い出を語ります。

「滑る楽しさは記憶にちゃんと残っている。スケートが楽しいと思わせてくれた」と当時を振り返った千葉選手。幼き日のレジェンドとの交流が、五輪代表選手への道のりへとつながりました。

その千葉選手が取り組んでいるトレーニングはバレエ。現役バレエダンサーの岸村光熙さんから美しく見える体の使い方の指導を受けています。

「体の解剖学的な観点から“体の使い方”“新しい意識の仕方”などを教えていただいている。レッスンごとに自分の体を知れていてとても勉強になる」と語る千葉選手。その効果は如実に表れており、表現力などを評価する演技構成点を昨季と今季の全日本選手権のフリーで比較すると、5点以上アップしました。

「私にはトリプルアクセルや4回転などの大技はないが、トータルパッケージというか、自分としてのプログラム(で戦う)。世界で戦っていける価値がそこでそろって初めて出る」と自己分析します。

今季のフリーのテーマは、羽生さんが初めて五輪に挑んだソチ大会と同じ“ロミオとジュリエット”。「偶然といえどすごく感じるところはある」と語ります。

開幕が迫るミラノ・コルティナ五輪へ「まずは楽しみたい」と言う千葉選手。「いろいろ不安に思う部分もあるかもしれないけど、努力してきたことを信じて、前に進めたと思えるような試合にしたい」と意気込みました。

