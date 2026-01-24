スポーツ界で輝かしい実績を残した九州・沖縄ゆかりの選手、団体をたたえる第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が24日、福岡市・天神で行われた。ソフトバンクからは牧原大成内野手（33）が受賞し、贈呈式に参加した。

昨季は育成出身選手では初の首位打者に輝き、チームの日本一に貢献するなど充実の1年を送った。さらに今年は、3月に開催予定のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に選出され、さらなる活躍が期待されている。

贈呈式後のトークショーでは、代替選手で追加招集された2023年の前回大会について話題が及んだ。牧原大は外国勢に加え、大谷翔平（ドジャース）が野球を純粋に楽しみながらプレーしていたと印象深く語った。「それがやっぱりあの準決勝での逆転につながったのかなと思いますね。本当暗いムードだったんで。彼が、『もうこの回行くぞ』みたいな感じでベンチ鼓舞して。それがこう（世界一に）なった」と語った。

同大会では大谷が「憧れるのをやめましょう」と語ったことが話題に。「彼は言ってましたけど、みんなお前に憧れてんだよって思ってました」と会場の笑いを誘った。

贈呈式では「今シーズンはWBCが控えております。皆さんにお願いがありまして、大谷翔平じゃなく牧原大成を応援してください」と語り、活躍を誓った。