俳優の本木雅弘（60）の長男で、モデルのUTA（28）が22日（現地時間）、フランス・パリで開催中の「2026―’27年秋冬パリ・メンズファッションウィーク」で2ブランドのステージに出演した。自身のインスタグラムでは、写真と動画で様子を報告している。

「Yohji Yamamoto」のショーでは、中島みゆきの「愛だけを残せ」や「ホームにて」のカバー曲が流れる独特な世界の中で、2ルックを紹介。ランウェイでは、設置されたパンチングボールを愛おしそうに撫でるなど、物語の一場面のような仕草で存在感を放っていた。

「Junya Watanabe」のショーでは、唯一の日本人モデルとして3ルックを着用した。

古き良きジャズクラブを想起させる空間の中で、堂々とランウェイをかっ歩。落ち着いた佇まいは、現代的な英国紳士の雰囲気を醸し出していた。

2年半ぶりのパリコレ出演を終えたUTAは「久しぶりのパリで、26年秋冬メンズコレクションのオーディションに挑み、自分の原点を改めて感じ、身の引き締まる思いでした。それぞれのブランドの世界観に浸って、演じるように歩かせていただきました」と振り返っている。

今月中旬にイタリア・ミラノで開かれた「ミラノファッションウイーク」では、同コレクションで22年ぶりにメンズウェアの新作を発表した「ラルフローレン」のショーにゲストとして出席。唯一無二の存在として各国で注目されている。今後の活躍に期待していきたい。