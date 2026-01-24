［Ｇルーキーズ２０２６］

新人の育成選手は５人。

中でも異彩を放っているのが５位の左打者、知念大成だ。過去２シーズンは巨人二軍も参加するイースタン・リーグでプレーし、首位打者や打点王のタイトルを獲得。すでにファームで結果を残している２５歳は、「一日でも早い支配下昇格を」と意気込む。

投手として沖縄尚学高から沖縄電力に入社したが、ドラフトにかからず、外野手に転向。プロ入りの夢を諦めきれず、退社して２０２４年から二軍戦に新規参入したオイシックス入りした。

巧みなバットコントロールで日本野球機構（ＮＰＢ）の投手から安打を重ね、同年はリーグ１位の打率３割２分３厘をマーク。ドラフト前には複数球団から調査書が届いたが、ドラフト会議で名前が呼ばれることはなかった。

ただ、諦めの悪い男のプロへの執念は揺るがなかった。「足りないところを伸ばせばいい」と長打力アップを目標に掲げ、昨年はリーグ２位の打率を残しつつ、本塁打数は４本から９本に増加。フレッシュオールスターゲームでも先制本塁打を放って最優秀選手に選ばれる活躍を見せ、プロへの扉を自ら開いた。

モットーは「究極」。自分の持つ最高、最大限の力を常に発揮したいという思いの表れで、「自分の『究極』を出し続けないとＮＰＢには行けないと思ってやっていた。舞台が変わっても、それは変わらない」。支配下、そして、その先の一軍定着という目標に全力で挑んでいく。（佐野司）

育成１位・冨重は速球が武器

育成５人のうち４人が大学や社会人、独立リーグの経験者だ。１位の左腕、冨重英二郎はキレのある速球が武器で、昨季は所属した独立リーグで最優秀防御率のタイトルを獲得。自主トレでキャッチボール相手を務めたドラフト１位新人の竹丸和幸（鷺宮製作所）も「見たことがない球の軌道でビックリした」と驚く。

育成２位の林燦（きら）は最速１４９キロに多彩な変化球を操る右腕。４位で変化球が得意な左腕、河野優作は目標とする投手に中川や高梨を挙げる。唯一の高校生捕手で３位の松井蓮太朗は強肩と左打ちの打撃に定評がある。