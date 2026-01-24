大相撲初場所を最後に日本相撲協会の定年を迎える常盤山親方（元小結隆三杉）が２４日、東京・両国国技館で会見を行った。力士、親方として５０年間に及んだ相撲人生について「１５歳でこの相撲界に入って、５０年というのは今考えると早かった。定年を迎えて、もう５０年たったのかという思い」と感慨深い表情を浮かべた。

２０１６年４月に旧千賀ノ浦部屋を継承。１８年１０月には貴乃花部屋の消滅に伴い、弟子を受け入れた。２０年１１月に常盤山部屋へ名称変更。今月２６日付で湊川親方（元大関貴景勝）が継承し、名称は湊川部屋へ変更される。

常盤山親方は「（貴乃花部屋と）合併してから大変なことがあった」と振り返る一方で「僕が引き継いですぐ貴景勝が九州場所（１８年）で初優勝してくれた。貴景勝が優勝という幸せを運んできた。（部屋の不祥事で）いろいろ良くないことがあったけど、優勝を持ってきてくれたおかげで頭から全部消えた。１０年ぐらいの部屋持ち（師匠）で幕内で４回優勝を持って来るというのは、神様からのプレゼント」と弟子に感謝した。

後継者の湊川親方に向けては「新しい師匠になる湊川親方は、いい指導者になります。厳しいところもありますし、頭がいいですから。いろんなことを考えながら弟子を教えていくと思います。僕も少しでも（部屋付き親方として）サポートしていく形になれたら」とエールを送っていた。