クックパッドで人気！小松菜嫌いさんも食べやす〜い「小松菜と卵のオイマヨサラダ」作ってみた

小松菜がパクパク食べられる！簡単レシピでサラダを作ってみた

一年を通して手に入りやすい野菜、小松菜。実は旬は今ごろで、冬の小松菜は甘みが増しておいしくなるんです。今回はそんな小松菜をおいしく食べられるサラダのレシピをご紹介します。

レシピ作者さんの息子さんは、このサラダで小松菜が苦手だったのを克服されたそう。食べやすくて、小松菜があまり得意でない方にもおすすめできるレシピです。

小松菜はレンジ調理で簡単

1. まずはゆで卵を作り、殻をむいて食べやすく切っておきましょう。今回は卵の存在感を出したかったので、大きめに切りました。

小松菜は茎と葉に分け、食べやすい大きさに切ります。電子レンジで使用できる耐熱容器に切った小松菜を入れ、蓋をずらして乗せて電子レンジで加熱しましょう。

加熱が終わったら容器に水を入れて小松菜を冷やし、水気をしっかり絞ります。





2. ボウルにオイスターソースや鶏ガラスープの素、マヨネーズなどの調味料を入れてよく混ぜます。





3. 2のボウルにゆで卵とを小松菜を加えて混ぜ、仕上げにすりごまを加えたらもう完成です！





卵とマヨでまろやかな味わい





調理時間は、ゆで卵を作る時間を含めても10分程度と、とてもスピーディーです。小松菜の緑と卵の黄色が鮮やかですね！





レンジで加熱してしっかりと水にさらした小松菜は苦みが少なく、とても食べやすいです。

オイスターソースの旨みとコク、卵とマヨネーズのまろやかさが小松菜によくからんで、箸が止まらない味わい！仕上げに加えたすりごまの香ばしさも効いています。

あっという間に食べ終わってしまい、「倍量で作ってもよかったかも…」と食後に思うほどでした。

小松菜のシャキシャキ感がポイント

ほどよくシャキシャキ感が残る小松菜の加熱具合と、水分をしっかり切ることがおいしく作るポイントです。

ぴったりと容器にふたをして加熱してしまうと、どうしても熱が通り過ぎて小松菜のシャキシャキ感が残らず、柔らかすぎる仕上がりになってしまいます。ふたを少しずらしてかぶせ、電子レンジに入れてください。

また、小松菜は茎と葉の食感がそれぞれ異なるので、レシピで指定されている、部位に応じた長さに切り分けるようにしましょう。

新しい食べ方を試したい時に

シンプルなおひたしやごまあえもおいしいですが、コクのあるオイスターソースとマヨネーズで和えたサラダも絶品でした。

定番の食べ方が続いた時に、こうした新しい味わいを取り入れると、飽きずに小松菜を楽しめますね。旬のおいしい小松菜で、ぜひ作ってみてください。

（TEXT：菱路子）